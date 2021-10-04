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Здоровье4 октября 2021 14:54

Число госпитализаций больных коронавирусом в Петербурге снизилось

Коечный фонд для инфицированных свободен на 26 процентов
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге снизилось число госпитализаций больных с коронавирусом

В Петербурге снизилось число госпитализаций больных с коронавирусом

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за сутки снизилось число ежедневных госпитализаций пациентов с коронавирусом. По данным Смольного на 4 октября 2021 года за минувшие сутки в больницы попали 275 человек. При этом, днем ранее, госпитализаций было более 380.

- Выписаны из больниц были всего 75 пациентов. На данный момент в реанимациях находятся 516 человек, еще 255 подключены к аппаратам ИВЛ, - говорится в отчете городского правительства.

Всего сейчас в Петербурге больных коронавирусом принимают в 16-ти больницах, 13 из них городские, а три федеральные. В стационарах развернуто 6852 койки, из них заняты 5648. Запас свободных мест составляет более 26 процентов, что является не критичным.

За минувшие сутки в городе было выявлено снова более 2 тысяч зараженных. При этом проведено почти 19 тысяч ПРЦ-тестов.

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