Сервис отслеживания бригад скорой помощи заработал в Петербурге

Петербуржцы смогут следить за движениями машин скорой помощи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сервис информирования о прибытии на экстренные вызовы бригад скорой помощи запущен в Петербурге. За это мудреной формулировкой скрывается простое объяснение: пациент сможет увидеть, где едет вызванная к нему машина.

- Сервис позволяет отслеживать движение машины скорой помощи, прибывающей на экстренный вызов, и заранее планировать мероприятия по встрече бригады скорой помощи – в частности, обеспечить проезд автомобиля скорой помощи и свободный доступ к пациенту, что при необходимости оказания экстренной помощи может спасти жизнь, - сообщает пресс-служба Смольного.

Система работает так: после звонка телефонам 103 или 112 на номер звонившего (если ситуация представляет непосредственную опасность для жизни и требует экстренной помощи) приходит SMS-сообщение с ссылкой на интерактивную карту.

После перехода по ссылке на экране смартфона откроется карта с местоположением машины скорой помощи и адресом места вызова. Карта обновляется раз в минуту и будет активна еще 10 минут, чтобы по прибытии бригады ее могли найти.