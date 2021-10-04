Полиция задержала в Петербурге мужчину, обвиняемого в убийстве по сговору 15-летней давности

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, обвиняемый в убийстве, совершенном в 2006 году Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который обвиняется в убийстве совершенном 15 лет назад. Об этом 4 октября 2021 года рассказали в Следственном комитете. Все эти годы 45-летний задержанный скрывался от следствия по обвинению в убийстве, совершенном группой лиц по сговору с целью сокрытия другого преступления.

- 15 августа 2006 года обвиняемый и его подельник, сотрудник одной из петербургских юридических фирм, в салоне автомобиля, припаркованного у лесополосы автодороги Приозерск-Мельниково-Выборг, избили до потери сознания свою жертву, - рассказали в комитете.

После мужчину вытащили из автомобиля в глубь леса, ударили еще раз лопатой по голове, от чего тот скончался.

15 лет убийца скрывался в Петербурге, живя по поддельным документам. Его поймали 1 октября и отправили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.