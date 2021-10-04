Объемы строительства жилья в Петербурге увеличились в два раза

В Петербурге удвоились темпы строительства. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За девять месяцев 2021 года в Петербурге ввели в строй вдвое больше жилья, чем за тот же период 2020 года. Об этом заявили в городском Комитете по строительству. Сентябрь также стал рекордный и вырос по сравнению с прошлогодним периодом в полтора раза.

- В сентябре 2021 года в Санкт Петербурге введено в эксплуатацию 289 247,3 квадратных метров жилья - 177 домов на 5 294 квартиры, включая индивидуальное строительство. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было сдано 180 161,2 «квадрата», - сообщает пресс-служба Комстроя.

Лидером стал Пушкинский район. Здесь за первый месяц осени введен 51 дом на 1 043 квартиры, в том числе семь проблемных домов одного из крупнейших долгостроев Петербурга ЖК «Вариант». Далее идет Выборгский район - 21 дом, 916 квартир. Здесь также сдан долгострой - «Усадьба на Ланском». На третьем месте Невский район 1 дом, 931 квартира.

Кроме того в города построено 18 объектов общегражданского назначения: два детских сада школа с бассейном, несколько зданий завода по производству двигателей.

Всего с начала 2021 года в Санкт Петербурге введено в эксплуатацию 2 555 208,4 кв.метров жилья, или 1 061 дом на 52 572 квартиры. Это вдвое больше прошлогодних показателей.