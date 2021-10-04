Суд Петербурга оправдал следователя СК по делу о пропаже 11 килограммов кокаина

Суд оправдал экс-следователя СК по делу о пропаже 11 кг кокаина. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский городско суд оправдал «лучшего следователя» городского управления СК России, которого обвиняли в краже 11 килограммов кокаина, изъятых в качестве вещественного доказательства по делу о контрабанде.

- 29.05.2015 года обвиняемый к производству уголовное дело, ранее возбужденное отделом дознания Пулковской таможни по факту контрабанды наркотического средства. Средство ранее было признано вещественным доказательством и с 17.07.2014 г. помещено на хранение. Вступив, по версии следствия, в преступный сговор с неустановленными лицами, обвиняемый 25.02.2016 г. похитил из камеры наркотическое средство, - говорилось в материалах дела.

С 2018 года следователь находился в СИЗО. Параллельно против него было возбуждено дело за мошенничество при получении выплат - он якобы арендовал квартиру, а 20 тысяч рублей платы ему компенсировал Следком.

Именно это обвинение судья посчитал доказанным и дал экс-следователю 3,5 года колонии. Но поскольку он уже провел в СИЗО значительный срок - освободил подсудимого.

По делу о хищении наркотиков за обвиняемым признано право на реабилитацию.