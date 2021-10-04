Сильный и порывистый ветер накроет Петербург на три дня с 5 октября

Со вторника в Петербурге поднимется сильный ветер Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Идиллию бабьего лета в Санкт-Петербурге планирует нарушить сильный ветер, который поднимется в городе 5 октября 2021 года. Как рассказал "КП-Петербург" ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус, порывы усилятся во вторник и ветер продолжит гулять по городу вплоть до самого четверга.

- Сильный, порывистый ветер, который начнется с понедельника: до 5-10 метров в секунду, а со вторника по четверг усилится до 10-15 метров секунду, - рассказал синоптик.

Однако, как отметил Леус, на погоду это повлияет не сильно, так как ветра будут дуть с южных направлений. Золотая пора продолжат радовать горожан, а температура за окном будет подниматься до плюс 15 градусов.

Все изменится в пятницу, когда на Петербург начнет влиять другой циклон, движущийся с северо-запада. Он принесет в город облака и дожди.

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