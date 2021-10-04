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Общество4 октября 2021 16:16

Классные руководители и учителя колледжей в Петербурге получат премии

Лучшим по итогам конкурса преподавателям вручат по 50 тысяч и 100 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Премии правительства Санкт-Петербурга получат лучшие педагоги колледжей и классные руководители в школах

Премии правительства Санкт-Петербурга получат лучшие педагоги колледжей и классные руководители в школах

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге правительственные премии получат лучшие педагоги колледжей и классные руководители школ. Такое постановление 4 октября 2021 года подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Лучших из лучших выбрали на конкурсной основе.

- Задача городского правительства – поддержать талантливых педагогов и мастеров производственного обучения. Благодаря им в Петербурге создана сильная система подготовки высококвалифицированных кадров для всех отраслей, - отметил градоначальник.

Так, 10 учителей колледжей и 10 мастеров производственного обучения получат по 100 тысяч рублей. Еще 40 классных руководителей получат премии по 50 тысяч рублей каждый.

Напомним, что также премии от городского правительства получат 100 лучших воспитателей детских садов. Им полагается по 50 тысяч рублей.