Движение по проспекту Обуховской Обороны и Кадетской линии ограничат с 5 октября

ГАТИ предупредила о перекрытиях дорог Петербурге в октябре Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 5 октября 2021 года и далее на неделе планируются ограничения на дорогах. Так, будут закрыты две улицы в Красном Селе, а также ограничено движение на проспекте Обуховской Обороны. Об этом сообщили в ГАТИ.

- С 05 октября по 29 ноября будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение транспорта по проспекту Обуховской Обороны от набережной Обводного канала до Большого Смоленского проспекта, - сообщили в инспекции.

В Красном Селе с 5 октября до 1 ноября также будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение по Кипенской улице и Опольскому переулку. С 7 октября закрывается движение по Киевской улице. Участок от улицы Восстания до Киевской 1, литера А, будет перекрыт до 9 октября.

С 5 по 10 октября ожидаются ограничения по Суздальскому проспекту от улицы Композиторов до проспекта Энгельса.

С 5 октября по 31 декабря будут проходить работы по Кадетской линии от Среднего до Большого проспекта В.О. из-за чего движение ограничат. А по боковому проезду Большого проспекта В.О. от улицы Репина до Кадетской линии и вовсе закроют движение.

Кроме того, с 4 октября по 23 ноября ожидаются периодические перекрытия на Трамвайном проспекте.