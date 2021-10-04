Новогоднее оформление катка обойдется ЦПКиО в 16,5 миллионов рублей

На праздничное оформление катка в ЦПКиО потратят более 16 миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Кирова ищет подрядчика, который зальет оформит искусственный каток в новогодней тематике. Несмотря на то, что до наступления холодов есть еще месяц-полтора, аукцион объявлен уже сейчас.

- Поставка и монтаж оборудования, материалов для светового праздничного оформления искусственного ледового поля (искусственная ель, гирлянды, елочные игрушки), - говорится в заявке на сайте госзакупок.

Исходя из документации, будет куплена елка искусственная, одна штука, за 4,9 млн рублей; комплект для новогодних и рождественских праздников за 7,15 млн рублей; 255 елочных игрушек и украшений на 2 млн рублей. Общая сумма покупок составит 16 миллионов 600 тысяч рублей. Но она может снизиться в ходе торгов.

Поставить всю красоту победитель аукциона должен до 10 декабря.

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