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Общество4 октября 2021 17:03

Новогоднее оформление катка обойдется ЦПКиО в 16,5 миллионов рублей

Заявка на поиск подрядчика появилась на сайте госзакупок
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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На праздничное оформление катка в ЦПКиО потратят более 16 миллионов рублей.

На праздничное оформление катка в ЦПКиО потратят более 16 миллионов рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Кирова ищет подрядчика, который зальет оформит искусственный каток в новогодней тематике. Несмотря на то, что до наступления холодов есть еще месяц-полтора, аукцион объявлен уже сейчас.

- Поставка и монтаж оборудования, материалов для светового праздничного оформления искусственного ледового поля (искусственная ель, гирлянды, елочные игрушки), - говорится в заявке на сайте госзакупок.

Исходя из документации, будет куплена елка искусственная, одна штука, за 4,9 млн рублей; комплект для новогодних и рождественских праздников за 7,15 млн рублей; 255 елочных игрушек и украшений на 2 млн рублей. Общая сумма покупок составит 16 миллионов 600 тысяч рублей. Но она может снизиться в ходе торгов.

Поставить всю красоту победитель аукциона должен до 10 декабря.

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