"Дом Пушнины" на Московском проспекте в Петербурге продают за 976 млн рублей

Здание "Союзушнины" на Московском проспекте в Петербурге продают за 976 млн рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу здание бывшей "Союзпушнины", построенное в силе сталинского неоклассицизма. "Дом Пушнины" стоит по адресу Московский проспект, 98, между станциями метро "Фрунзенская" и "Московские ворота". Объявление по продаже на сайте бесплатных объявлений появилось в конце сентября 2021 года.

- "Пушной Дом" - это бизнес-центр класса А. Общая площадь здания более 12,6 тысяч квадратных метров. В доме пять этажей и два пассажирских лифта, - рассказал продавец в объявлении.

Здание было построено в 1939 году по проекту архитектора Даниила Фридмана для предприятия "Союзпушнина", занимавшегося организацией и проведением аукционов по продаже пушнины и изделий из меха. Свою заложенную при строительстве функцию здание выполняло вплоть до апреля 2009 года, когда там прошел последний пушной аукцион.

В 2010 году здание было реконструировано. Последний раз повторная реконструкция прошла в 2019 году. Стоимость здания 976 миллионов рублей.

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