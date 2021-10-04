Общественный транспорт изменит маршруты после закрытия Биржевого моста на ремонт

Общественный транспорт с Биржевого моста переместится на Тучков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 9 октября 2021 года на капитальный ремонт закрывается Биржевой мост. Ремонт будет проходить до весны 2023 года, но проезд для автомобилей и проход для пешеходов откроют в ноябре 2022 года. До этого времени весь общественный транспорт, который шел по мосту, изменит свои маршруты.

- Комитет по транспорту сохранит все маршруты, проходившие по Биржевому мосту, но перенаправит их на соседа – Тучков мост, - рассказали в Смольном.

Так, по новой трассе поедут автобусы №10 и 191, а также троллейбусы №7. Теперь после Дворцового моста они будут двигаться по Университетской набережной, по 1-й Кадетской линии, далее по Тучкову мосту.

Весь объем транспорта на маршрутах сохранят. Обратно на Биржевой мост они вернутся в ноябре 2022 года, как только будет открыто движение по переправе.