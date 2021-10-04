Полиция изъяла 340 литров "веселящего" газа во время ночного рейда по клубам Петербурга

Полиция изъяла три сотни литров закими азота в Петербургских клубах за выходные / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция провела очередные рейды по ночным клубам города. Тщательной проверке подверглись 14 заведений в центре Северной столицы. По итогам было изъято много незаконного алкоголя и баллонов с закисью азота. Об этом 4 октября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В минувший уикэнд полицейские выборочно проверили девять ночных клубов и пять баров на улицах Ломоносова, Думская, а также на набережной канала Грибоедова. Полицейские изъяли в общей сложности 34 десятилитровых баллона с "веселящим" газом, - рассказали в полиции.

Напомним, что закись азота была запрещена к свободной продаже после ряда серьезных ДТП.

Также в ходе рейда стражи порядка нашли еще около 100 литов алкоголя, которые находились в незаконном обороте. По данным фактам возбуждены административные дела с дальнейшим привлечением виновных к ответственности.

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