Здание комитета по транспорту в Петербурге отремонтируют за 21,4 млн рублей

Комитет по транспорту Петербурга ждет ремонт Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге к ремонту готовится здание комитета по транспорту, который располагается на Исполкомской улице. Конкурс на поиск поставщика был объявлен 23 сентября и продлился до 1 октября 2021 года. Сейчас уже велось определение подрядчика, однако на 4 октября этот процесс был остановлен из-за жалобы.

- Запланировано, что работы по ремонту должны быть завершены не позднее 12 декабря 2021 года, - говорится в документах госзакупки.

Жалобу при выборе поставщика подала компания ООО "Центр закупок". На данный момент ее рассматривает антимонопольная служба Северной столицы. В чем причина обращения, не уточняется.

Известно, что начальная цена контракта была почти 21,4 миллион рублей. За какую сумму действительно будут проводиться работы, сообщат после определения поставщика.