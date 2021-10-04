Константин Гриневич стал главой аппарата спикера Заксобрания Петербурга

У аппарата нового спикера Заксобрания Петербурга появился новый глава. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Константин Гриневич стал руководителем аппарата нового спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Напомним, парламент возглавил бывший вице-губернатор Северной столицы Александр Бельский. Новый спикер ожидаемо выбрал в качестве помощника Гриневича, который ранее был начальником его аппарата в городском правительстве.

- Руководителем аппарата председателя Законодательного собрания Петербурга назначен Константин Гриневич, - рассказали «Интерфаксу» в управлении информации парламента в понедельник.

На официальном сайте парламента информации о назначении Гриневича пока нет. При этом там указано, что Михаил Субботин, глава аппарата ЗакСа в прошлом созыве, остается в своей должности.