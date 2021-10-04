Заболевшим студентам СПбГУ будут пускать в вуз после отрицательного теста на ковид

До работы не допустят и преподавателей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В СПбГУ рассказали, как будет работать система блокировки пропусков студентов, которые заболели коронавирусом. Ранее стало известно, что с положительным результатом, невозможно будет попасть в вуз. К слову, новые правила буду касаться сотрудников университета.

Чтобы снова попасть на учебу или работу, необходимо будет предоставить отрицательный текст на коронавирус.

- После получения информации о заболевшем заведующий бюро пропусков в течение одного рабочего дня организует работу по блокировке или разблокировке электронных пропусков обучающихся и работников СПбГУ для прохода, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе СПбГУ.

Напомним, сейчас студенты петербургских вузов могут выбрать дистанционное обучение или также посещать лекции лично.