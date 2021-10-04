Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2021 19:32

Заболевшим студентам СПбГУ будут пускать в вуз после отрицательного теста на ковид

В институте начали блокировать пропуска учащихся и сотрудников
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
До работы не допустят и преподавателей.

До работы не допустят и преподавателей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В СПбГУ рассказали, как будет работать система блокировки пропусков студентов, которые заболели коронавирусом. Ранее стало известно, что с положительным результатом, невозможно будет попасть в вуз. К слову, новые правила буду касаться сотрудников университета.

Чтобы снова попасть на учебу или работу, необходимо будет предоставить отрицательный текст на коронавирус.

- После получения информации о заболевшем заведующий бюро пропусков в течение одного рабочего дня организует работу по блокировке или разблокировке электронных пропусков обучающихся и работников СПбГУ для прохода, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе СПбГУ.

Напомним, сейчас студенты петербургских вузов могут выбрать дистанционное обучение или также посещать лекции лично.