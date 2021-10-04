Стало известно, где обвенчавшаяся чета Романовых проведет медовый месяц

1 октября Георгий Романов и Ребекка Беттарини обвенчались в Исаакиевском соборе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наследник династии Романовых и его супруга Ребекка Беттарини (в православии Виктория Романовна), обвенчавшиеся недавно в Исаакиевском соборе в Петербурге, возвращаются в Москву. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе Ее Императорского Величества канцелярии.

- На ближайший месяц у них большое количество приглашений и поездок по регионам России, - уточнили в пресс-службе. – Планируются открытия новых отделений благотворительного фонда, которым руководит великий князь. Это будут открытые визиты, с обязательным оповещением региональной прессы.

В таком режиме Георгий Романов и его избранница проработают до конца года – а уж потом, покончив со всеми делами, отправятся в свадебное путешествие. Где именно оно пройдет, пока не разглашается, однако по словам наших собеседников из канцелярии, пара намеревается посетить Италию – Родину госпожи Беттарини.