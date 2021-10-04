Врач-инфекционист оценил возможность введения нового локдауна в Петербурге

В Петербурге растет заболеваемость COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вероятность нового тотального локдауна из-за коронавируса в Петербурге «очень низка», несмотря на заметный рост заболеваемости. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 4 октября, рассказал инфекционист, доктор медицинских наук, Заслуженный врач России Алексей Яковлев.

- Надо понимать, что локдаун не останавливает эпидемию, а лишь дает системе здравоохранения дополнительное время на перестройку, - констатировал специалист. – Между тем в Петербурге уже накоплен достаточно серьезный опыт лечения больных с COVID-19, система здравоохранения адаптировалась к новым условиям, а потому объективной необходимости в жестких ограничениях на данный момент не наблюдается.

То же самое, по словам Алексея Яковлева, касается и точечных мер вроде закрытия баров и ресторанов.

- Более уместным в данном случае выглядит отказ от массовых мероприятий – хотя бы от футбольных матчей на «Газпром-арене», где собираются тысячи болельщиков. – объяснил медик. – С другой стороны – ожидать, конечно, можно всего, чего угодно.

Напомним: ранее «Комсомолка» разобрала сообщения о тотальной отмене массовых мероприятий в России. Оказалось, паниковать рано – фраза, взорвавшая интернет, была выдернута из контекста.