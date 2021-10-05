В поселке Ленобласти открыли парк с детскими площадками и тренажерами

Фото: Центр компетенций по развитию городской среды Ленинградской области

В поселке Романовка Ленинградской области появился свой парк. Сквер появился благодаря программе благоустройства в рамках «Формирования комфортной городской среды». Много лет на окраине поселка был пустырь без освещения, но жители сами попросили облагородить эту территорию и сделать из него место притяжения. Сейчас часть проекта уже реализована.

- Проект двора-сквера в Романовке станет частью единой системы развития общественных пространств поселка вдоль «Дороги жизни». Входная зона здесь граничит с площадкой для тихого отдыха, вдоль основного транзита появилась новая детская площадка с комплексом из натурального дерева. Завершается сквер зоной с тренажерами для пожилой аудитории с навесом от дождя, - рассказали в Центре компетенций по развитию городской среды Ленинградской области.

Впереди еще много работы. Скоро следующем 2022 году в поселке преобразиться площадь перед Домом культуры.