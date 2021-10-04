В Смольном рассказали, повлияет ли отмена массовых мероприятий на футбольные матчи на «Газпром-арене»

Отменять массовые мероприятия совсем пока не планируют - однако ситуация может измениться в любой момент. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отмена массовых мероприятий из-за коронавируса в Петербурге, если она вдруг случится, вряд ли скажется на футбольных матчах, которые проводятся на «Газпром-арене». Об этом «Комсомолке» в понедельник, 4 октября, рассказал председатель городского комитета по спорту Антон Шантырь.

- На последние матчи, насколько я знаю, у клуба «Зенит» были особые разрешения от руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, где отдельно прописывалась максимальная заполняемость трибун, - констатировал Антон Шантырь. – Все будет решаться в рамках индивидуального подхода. Тем более что у нас на всех крупных спортивных объектах – и в том числе, конечно, на «Газпром-арене» - введены стандарты безопасности. Входные группы устроены таким образом, чтобы максимально разводить людские потоки, исключена возможность массового скопления людей в местах общего пользования, на трибунах введена шахматная рассадка. Поэтому, на мой взгляд, даже если будет введен запрет на массовые мероприятия в принципе, ничего страшного и непоправимого для Петербурга не случится.

Так что фанаты, которые с нетерпением ждут грядущей схватки «Зенит»-«Ювентус» - она, напомним, состоится 20 октября – да и вообще все петербургские болельщики могут спать спокойно.

Напомним: днем 4 октября в СМИ появилась информация о том, что федеральный Роспотребнадзор запретил и отменил все массовые мероприятия в России из-за роста заболеваемости COVID-19. Однако на поверку тревога оказалась ложной.