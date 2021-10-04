Протокол получили родители брошенного ребенка, которого 1,5 часа нянчил спасатель МЧС

Стали известны подробности о семье брошенного ребенка, которого полтора часа развлекал сотрудник МЧС. Фото: СОЦСЕТИ

Административный протокол составили на родителей ребенка из Красного Села, которого 1,5 часа успокаивал спасатель МЧС. Напомним, шестилетний мальчик проснулся в одиночестве и прилично напугался. Плач ребенка услышали соседи, после этого он вышел на балкон и высовывался из окна, надеясь увидеть знакомые лица. На место вызвали сотрудников МЧС, один из которых взялся побыть нянькой и развлекать ребенка играми на телефоне.

В соцсетях говорили, что семья убежала в алкомаркет за спиртным, а при возвращении была подшофе. Однако в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной эту информацию опровергли.

- Родители действительно отлучались в магазин, запаха алкоголя от них не зафиксировали. Семья полная, на учете не состояла, в отношении родителей составили административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, - рассказали в аппарате детского омбудсмена.

Добавим, что материалы резонансного административного дела направят в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красносельского района.