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Здоровье4 октября 2021 20:37

Беглов рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в Петербурге

По мнению губернатора Северной столицы, нужно ждать коллективный иммунитет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Александр Беглов ответил, когда может закончиться пандемия коронавируса в Петербурге.

Александр Беглов ответил, когда может закончиться пандемия коронавируса в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в городе. По мнению градоначальника, важнейшим условием возвращения к прежней жизни является активная вакцинация горожан. Темпы прививочной кампании, к слову, осенью невелики. А вот эпидситуация продолжает ухудшаться, в том числе по показателю госпитализации.

- Пандемия будет продолжаться до тех пор, пока Петербург не сформирует надежную иммунную прослойку, – сообщил губернатор в своем традиционном обращении на «Радио России». – Мы достигли рубежа в 1,6 млн полностью привитых. Но из-за мутации вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета.

По словам Александра Беглова, наибольшая опасность сейчас исходит от непривитых петербуржцев взрослого возраста.