Беглов рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в Петербурге

Александр Беглов ответил, когда может закончиться пандемия коронавируса в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, когда закончится пандемия коронавируса в городе. По мнению градоначальника, важнейшим условием возвращения к прежней жизни является активная вакцинация горожан. Темпы прививочной кампании, к слову, осенью невелики. А вот эпидситуация продолжает ухудшаться, в том числе по показателю госпитализации.

- Пандемия будет продолжаться до тех пор, пока Петербург не сформирует надежную иммунную прослойку, – сообщил губернатор в своем традиционном обращении на «Радио России». – Мы достигли рубежа в 1,6 млн полностью привитых. Но из-за мутации вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета.

По словам Александра Беглова, наибольшая опасность сейчас исходит от непривитых петербуржцев взрослого возраста.