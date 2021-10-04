Эрмитаж запустил конкурс на лучшую елочную игрушку

Эрмитаж объявил конкурс на лучшую елочную игрушку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эрмитаж объявил о запуске традиционного конкурса на лучшую новогоднюю игрушку. Тематика – «Мосты культуры». То есть игрушка должна знакомить посетителей музея с обычаями той или иной страны или региона. В этот раз заявки принимают до 5 декабря 2021 года. Финалистов будет ровно сотня. Работы украсят елочки в фойе Эрмитажного театра. Лучших из лучших определят на торжественной церемонии в декабре.

- В конкурсе может принять участие человек любого возраста и из любого уголка планеты. Главное, чтобы игрушка была выполнена вручную, отвечала заданным размерам и теме года, - уточняют в группе Эрмитажа во «Вконтакте».

Добавим, что все требования конкурса, коих немало, можно узнать по ссылке. Важно отметить, что участники сами оплачивают доставку новогодней игрушки в музей. Из нововведений – ввели две возрастные группы, до 15 лет и от 16 лет.