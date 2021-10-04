Олимпийская чемпионка Лилия Ахаимова рассказала о планах на Игры в Париже

Олимпийская чемпионка Лилия Ахаимова в студии радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92.0 FM. Фото: скриншот.

Российская гимнастка Лилия Ахаимова, которая на Олимпиаде в Токио-2020 завоевала золотую медаль в командном многоборье по спортивной гимнастике, не исключает завершение своей карьеры. Ее участие на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году пока под вопросом. Об этом в студии радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92.0 FM в понедельник, 4 октября, рассказала спортсменка.

- Пока сложно говорить, поеду ли я в Париж. Сейчас у меня этап восстановления. Я поправляю свое здоровье. К сожалению, оно пострадало при сильной подготовке. Поэтому буду смотреть на свое состояние, - призналась 24-летняя Лилия Ахаимова.

По словам спортсменки, путь в гимнастику у нее был долгий и непростой. Лилия родилась во Владивостоке, где и начинала свою карьеру. Но успех к Ахаимовой пришел лишь после того, как в 15 лет она с семьей переехала в Санкт-Петербург и попала под крыло тренера Веры Киряшовой.