На станции метро «Звенигородская» установят кондиционеры за 2 млн рублей

На "Звенигородской" появятся кондиционеры в рабочих помещениях. Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"

Часть рабочих помещений на станции метро «Звенигородская» оснастят системой кондиционирования. Все новое оборудование необходимо заземлить. Об этом сообщается в соответствующем конкурсе, опубликованном петербургским метрополитеном на сайте госзакупок. На все про все уйдет почти 2 миллиона рублей. Кондиционеры будут не только отапливать, но и охлаждать помещения, площадь которых составляет от 8 до 20 квадратных метров.

- До начала работ подрядчик обязан обеспечить наличие связи с экстренными службами и указать путь эвакуации, проинструктировать непосредственных исполнителей этих работ о мерах пожарной без[1]опасности и выполнении требований по охране труда, а также подать заявку на отключение автоматической пожарной сигнализации со службой пожарной безопасности СПБ, в зоне производства пожароопасных работ, - говорится в документации.

Добавим, что работы должны завершить до начала зимы. Победителя лота определят 12 октября.