СПбГУ купил медицинские тренажеры на 94 млн рублей

СПбГУ купил для своего лечебно-диагностического центра медицинские тренажеры на 94 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

СПбГУ определился с поставщиком медицинских тренажеров, на которые вуз выделил почти 94 млн рублей. Соответствующий конкурс, опубликованный на сайте госзакупок, выиграл один-единственный участник, ООО «ГЭОТАР-МЕД». Компания согласилась с начальной ценой контракта.

Согласно документации, в вуз поступят разнообразные современные тренажеры: манекен для навыков реанимации, комплексный «кардиологический» симулятор, устройство для пункции плевральной полости, виртуальная система для обучения отоскопии и отработки навыков проведения лечебно-диагностических процедур и многое другое.

- Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с 25 октября 2021 по 10 декабря 2021. Товар необходимо доставить на адрес: В.О., ул. Кораблестроителей д.20, корп.1 (там располагается лечебно-диагностический комплекс СПбГУ – Прим.Ред.), - сообщается в деталях контракта.