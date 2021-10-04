Общественное пространство с игровым комплексом появилось на Пулковском шоссе

В Московском районе Петербурга открыли новое общественное пространство. Фото: Смольный

Общественное пространство открыли во дворе дома №95 на Пулковском шоссе в Московском районе Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. Концепцию пространства согласовывали с местными жителями, учтя их пожелания. Пространство поделили на зоны для всех возрастов. Там есть спортплощадка, игровой комплекс, места для спокойного и активного отдыха.

Для взрослых сделали отдельную зону, чтобы следить за своими детьми издалека. Фото: Смольный

- Замечательно, что в Петербурге живут неравнодушные люди, которое активно участвуют в развитии городского пространства. Им важно, как будет выглядеть их дом, их двор, их район и весь наш город, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе администрации Северной столицы.

До конца года в районе откроют пять схожих пространств. Фото: Смольный

В Смольном обещают установить в районе еще пять похожих пространств до конца 2021 года, в том числе на проспекте Космонавтов и Варшавской улице. Повезет и Российской национальной библиотеке.