56 лучших учителей Петербурга получили по 200 тысяч рублей премии

В Петербурге наградили лучших учителей года. Фото: t.me/centr78

В Санкт-Петербурге наградили лучших учителей в торжественной обстановке в БКЗ «Октябрьский». Об итогах мероприятия отчитались в Смольном. Со сцены концертного зала губернатор Александр Беглов назвал преподавателей героями наряду с врачами во время пандемии коронавируса.

По итогам года власти отобрали 56 лучших учителей Северной столицы. Победителям вручили как городские, так и федеральные выплаты, размер каждой выплаты составил 200 тысяч рублей.

26 педагогов победили в федеральном конкурсе, а 30 - в городских. Фото: Смольный

- По итогам прошлого учебного года четверть всех результатов на ЕГЭ – высокобальные. Рекордное количество выпускников закончили школу с отличием – 2 783 человека. Почетным знаком «За особые успехи в обучении» наградили 547 выпускников, – передает пресс-служба Смольного.