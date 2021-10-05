Сергей Бебенин в третий раз стал спикером Заксобрания Ленобласти

Депутаты ЗакСа Ленобласти избрали нового спикера. Фото: lenoblzaks.ru

Председателем Законодательного собрания Ленобласти седьмого созыва стал 69-летний Сергей Бебенин. В должности спикера он будет третий раз подряд. Об избрании председателя парламента сообщили в пресс-службе парламента 47-го региона. Путем тайного голосования за Бебенина выступили 36 новоиспеченных депутатов из 48.

- Я уверен, что мы с вами сможем конструктивно работать для того, чтобы все, о чем мы заявляли в своих предвыборных программах, было реализовано. А главное для нас - это комфорт и благополучное, удобное проживание наших жителей на территории, обеспеченное всем тем, что должно обеспечить государство и действующая власть, - сказал Сергей Бебенин после избрания.

Добавим, что заместителями председателя стали Татьяна Тюрина и Саяд Алиев. Они получили 36 и 38 голосов депутатов соответственно.