49-летний петербуржец погиб в пожаре на кухне квартиры на улице Крыленко

В Санкт-Петербурге погиб мужчина из-за пожара на кухне квартиры. Фото: vk.com/nevskiyrayon

49-летний мужчина погиб в пожаре, который произошел в квартире дома на улице Крыленко в Невском районе Петербурга. Все случилось примерно в 21:50. Огонь появился на кухне и в итоге распространился на двух квадратных метрах. На место оперативно вызвали спасателей МЧС, которые в 22:09 смогли локализовать пожар. На полную ликвидацию ушло еще больше часа.

- Пожар произошел по адресу: Невский район, ул. Крыленко, дом 35, корп.1. В отдельной двухкомнатной квартире горела обстановка на кухне на площади 2 квадратных метра. В 23:42 пожар ликвидировали. Погиб 49-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что пожар тушили 15 спасателей с помощью трех единиц техники. Причины происшествия выясняются.