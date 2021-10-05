Последние новости в Санкт-Петербурге на 5 октября 2021 года: Похищение женщины и сроки окончания бабьего лета

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 5 октября 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 5 октября 2021 года. Бабье лето продлится еще несколько дней. В пятницу, 8 октября, в город уже придут дожди вместе с облачностью. А пока, вплоть до четверга, метеорологи ждут стабильную температуру днем до +15 градусов и без осадков.

Журналист «КП-Петербург» побывал на знаменитой «Апрашке» и выяснил, что после официального выселения там осталось еще много торговцев. Базар продолжает работать в прежнем режиме. Оказалось, что ведомство, которое должно навести порядок на рынке, пока не получило документы на управление площадками.

52-летнюю петербурженку избил навязчивый ухажер, которому она отказала во втором свидании. Мужчина сломал даме руку и нос, а потом похитил. К счастью, за пределы Петербурга он свою жертву не вывез. Женщина сбежала от злоумышленника на заправочной станции и попросила помощи у персонала АЗС. Злоумышленников в итоге поймала полиция.

И, наконец, в этот Новый год на Дворцовой площади вновь установят живую ель.