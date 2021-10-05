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Происшествия5 октября 2021 7:43

Пожар возник в яхт-клубе на Крестовском острове утром 5 октября

Вызов поступил с набережной Мартынова
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Две бытовки горели в яхт-клубе на Крестовском острове.

Две бытовки горели в яхт-клубе на Крестовском острове.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожар произошел утром во вторник, 5 октября на территории одного из петербургских яхт-клубов. Вызов поступил в дежурную часть МЧС с набережной Мартынова на Крестовском острове. Здесь вспыхнули вспомогательные постройки.

- 05 октября в 06:48 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, набережная Мартынова, дом 92. На территории яхт-клуба горят две бытовки на общей площади 24 квадратных метра, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

На место ЧП примчались четыре пожарных машины и 20 спасателей. В 07:14 пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали, работы по ликвидации последствий пожара продолжаются.