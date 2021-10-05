До +14 градусов и без осадков будет во вторник, 5 октября, в Петербурге

Бабье лето задержится в Петербурге еще на несколько дней. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередной погожий день ждет жителей Петербурга в наступивший вторник. 5 октября синоптики обещают продолжение бабьего лета с солнцем и ветром южных направлений. Если верить прогнозам, то тепло задержится в городе до конца рабочей недели. А вот потом пойдут дожди, пусть и небольшие. Но пока у горожан есть время насладиться прогулками на свежем воздухе - погода располагает.

- 5 октября в Петербурге будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный и южный умеренный. Температура в течение дня составит +12...+14 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится, - сообщает городской гидрометцентр.

Но с утра, конечно, прохладнее. По состоянию на 7:45 контрольные термометры показывают +7,4 градуса. Влажность составляет 85%, а давление держится на уровне 772,3 мм ртутного столба, что значительно выше нормы.