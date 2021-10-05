С 5 октября разрешено открыть рейсы из Петербурга в Данию

Из Пулково разрешены полеты в Данию, но пока рейсов в расписании нет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новое, точнее возобновленное после пандемии авианаправление открывается из Петербурга с 5 октября. Со вторника те пассажиры, которым разрешено пересекать границы европейских стран, смогут улететь в столицу Дании.

- С 5 октября из Петербурга планируется открыть рейс в Копенгаген, авиакомпании смогут запускать в неделю по два рейса, - пишет «Мойка 78».

Впрочем, официально в Пулково эту информацию пока не подтверждают, речь идет лишь о разрешении Росавиации на выполнение полетов, о чем ранее заявил Оперштаб при правительстве России. Пока прямых рейсов из Петербурга в Копенгаген в расписании аэропорта нет.

А вот турецкое направление более востребовано, поэтому с конца сентября из Петербурга назначены дополнительные самолеты в Стамбул.