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Общество5 октября 2021 8:12

С 5 октября разрешено открыть рейсы из Петербурга в Данию

Самолеты в Копенгаген смогут летать дважды в неделю
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Из Пулково разрешены полеты в Данию, но пока рейсов в расписании нет.

Из Пулково разрешены полеты в Данию, но пока рейсов в расписании нет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новое, точнее возобновленное после пандемии авианаправление открывается из Петербурга с 5 октября. Со вторника те пассажиры, которым разрешено пересекать границы европейских стран, смогут улететь в столицу Дании.

- С 5 октября из Петербурга планируется открыть рейс в Копенгаген, авиакомпании смогут запускать в неделю по два рейса, - пишет «Мойка 78».

Впрочем, официально в Пулково эту информацию пока не подтверждают, речь идет лишь о разрешении Росавиации на выполнение полетов, о чем ранее заявил Оперштаб при правительстве России. Пока прямых рейсов из Петербурга в Копенгаген в расписании аэропорта нет.

А вот турецкое направление более востребовано, поэтому с конца сентября из Петербурга назначены дополнительные самолеты в Стамбул.