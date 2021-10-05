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Происшествия5 октября 2021 8:22

Человек погиб при пожаре в яхт-клубе на Крестовском острове

Утром 5 октября здесь горели две строительные бытовки
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Человек погиб на пожаре в яхт-клубе.

Человек погиб на пожаре в яхт-клубе.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар в яхт-клубе на Крестовском острове унес жизнь человека. Тело погибшего было найдено при разборе сгоревших бытовок, которые вспыхнули рано утром 5 октября. Вызов с набережной Мартынова поступил в дежурную часть петербургского управления МЧС в 6:48.

- На территории яхт-клуба горели две бытовки на общей площади 24 квадратных метра. В 07:14 пожар был локализован. При работе на месте обнаружен погибший, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Сейчас на месте продолжают находиться спасатели. Причины возгорания установят пожарные дознаватели. Всего по вызову на набережную Мартынова, 92, выезжали четыре единицы техники и 20 человек личного состава МЧС.