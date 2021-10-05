Дожди придут в Петербург в конце рабочей недели и задержатся на выходные

В Петербург возвращается типичная осенняя погода. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Хорошая погода порадует жителей и гостей Петербурга еще три дня, а потом тепло и солнце покинут город до следующей весны. О том, что запоздалое бабье лето заканчивается, «Комсомолке» рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

- Такая погода, связанная с влиянием антициклона, продлится большую часть рабочей недели. До четверга включительно ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем до 14-15 градусов тепла. А вот с пятницы пойдет увеличение облачности, давление начнет понижаться, пойдут небольшие дожди, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич. - Температура сильно не упадет - днем на пару градусов, но ощущения, конечно, будут уже другие.

Такая пасмурная с осадками погода сохранится и на выходные. На этом бабье лето в Петербурге можно считать оконченным. Далее по климатической норме в городе значится постепенное похолодание и увеличение пасмурных дней. Отдельные ясные и погожие дни тоже будут, но заметное тепло вернется только весной.