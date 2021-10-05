Ботанический сад Петербурга перешел на зимнее расписание работы

Ботанический сад перешел на зимнее расписание работы Фото: Олег ЗОЛОТО

В связи с приближением холодов Ботанический сад Санкт-Петербурга перешел на зимний режим работы. Расписание работы сада уже изменено. Так, с 4 октября 2021 года прогуляться по парку и оранжереям можно будет на пару часов меньше. Объявление об этом появилось на официальном сайте Ботанического сада Петра Великого.

- С понедельника, 4 октября, Сад переходит на зимнее расписание, сокращая часы работы. Кассы будут работать ежедневно с 10:00 до 16:30 часов, - сообщили в Саду.

Кроме того, в саду напомнили, что на экскурсию по оранжереям есть возрастное ограничение - дети до четырех лет не допускаются. Единственное исключение - выходной день во время прогулок по оранжерейным маршрутам. В этом случае никаких ограничений нет. А маленьким посетителям до четырех лет вход бесплатный.