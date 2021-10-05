Мама, папа, я – умная семья

Даже самые маленькие участники смогли попробовать себя в качестве водителей. Фото: Алена КЛИМОВА.

В тёплый субботний день на площадке «Автограда» собрались 11 семей, чтобы узнать, кто из них лучше знает правила дорожного движения.

Праздник включал в себя проверку теории, задания по фигурному вождению велосипеда и веломобиля и конкурсное испытание на знание правил оказания первой помощи. Действие не ограничивалось одной площадкой: специально для мероприятия было подготовлено 4 отдельных локации.

Семья Добрыниных приехала на своих велосипедах - даже вне конкурсов они придерживаются ЗОЖ. Для них подобные соревнования - возможность на личном примере показать подрастающему поколению, как важно знать основы ПДД. Кстати, именно они и забрали почетное первое место, показав наилучшие результаты и сплоченность команды.

Партнером мероприятия выступил ООО «РН-Северо-Запад». Одной из ключевых ценностей корпоративной культуры компании является безопасность во всех сферах деятельности. Большое внимание уделяется и безопасности на дорогах.

На торжественной церемонии награждения заместитель генерального директора по оптовым продажам и логистике ООО «РН-Северо-Запад» Андрей Кучеренко лично пообщался с участниками, а также вручил подарки победителям.

Соблюдение правил дорожного движения – основа безопасности на дороге, - рассказал Андрей Кучеренко. - Совместно с ГИБДД проверяется готовность транспортных средств своих и подрядных организаций к эксплуатации, предприятие проводит тренинги и инструктажи среди водителей, информационную работу, в том числе, и среди школьников. Совместными усилиями мы может добиться достижения главной цели – сделать дорожное движение безопасным, сохранить жизнь и здоровье его участникам.