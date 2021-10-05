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Здоровье5 октября 2021 10:49

Главврачом Ленинградской областной клинической больницы назначен Сергей Алексеев

Ранее он занимал пост главы областного онкодиспансера
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Главным врачом Ленинградской областной клинической больницы назначен Сергей Алексеев / Фото: ЛОКОД

Главным врачом Ленинградской областной клинической больницы назначен Сергей Алексеев / Фото: ЛОКОД

Сергей Алексеев назначен главным врачом Ленинградской областной клинической больницы. Ранее он занимал пост главврача областного клинического онкологического диспансера. Об этом во вторник, 5 октября 2021 года, сообщили в администрации 47-го региона.

С 2015 года больницу возглавляла Татьяна Тюрина, однако на днях она была назначена заместителем председателя областного Законодательного собрания. В комитете по здравоохранению поблагодарили Татьяну Венедиктовну за проделанную работу на посту.

- Под ее руководством в больнице была проведена масштабная реновация, закуплено новое оборудование, создан наш флагманский ковидный госпиталь, спасший сотни самых тяжелых пациентов со всей области, - отметил председатель комитета Сергей Вылегжанин.

Также он добавил, что выбор нового главы больницы проходил по принципу преемственности.