Вандалы разгромили надгробия на Богословском кладбище в Петербурге

Вандалы устроили погром на Богословском кладбище в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге вандалы устроили погром на Богословском кладбище. Во втором часу дня в понедельник, 4 октября 2021 года, в полицию позвонил 48-летний мужчина, работник погоста, который сообщил о том, что наткнулся на поваленные могильные памятники. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Мужчина пояснил, что утром производил обход кладбища. Около 10 часов ре проходил 31-й участок, когда и обнаружил поваленные надгробия, - сообщает источник.

От рук вандалов пострадали четыре могилы. У трех были повалены на землю памятники, еще у одной от основания была оторвана могильная плита.

Полиция осмотрела место вандализма. Видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует. Сумма ущерба от погрома еще устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.