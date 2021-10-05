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Происшествия5 октября 2021 11:01

Вандалы разгромили надгробия на Богословском кладбище в Петербурге

Три памятника повалили, а одну плиту оторвали от основания
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Вандалы устроили погром на Богословском кладбище в Петербурге

Вандалы устроили погром на Богословском кладбище в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге вандалы устроили погром на Богословском кладбище. Во втором часу дня в понедельник, 4 октября 2021 года, в полицию позвонил 48-летний мужчина, работник погоста, который сообщил о том, что наткнулся на поваленные могильные памятники. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Мужчина пояснил, что утром производил обход кладбища. Около 10 часов ре проходил 31-й участок, когда и обнаружил поваленные надгробия, - сообщает источник.

От рук вандалов пострадали четыре могилы. У трех были повалены на землю памятники, еще у одной от основания была оторвана могильная плита.

Полиция осмотрела место вандализма. Видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует. Сумма ущерба от погрома еще устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.