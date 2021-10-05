Михайловский театр купит занавес Арлекин за девять миллионов рублей

Театральный занавес оценили в 9 миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета имени Мусоргского – Михайловский театр разместил заказ на пошив штор для главной сцены. За горизонтальный занавес, имеющий название Арлекин на профессиональном языке, театр готов заплатить девять миллионов рублей.

- Изготовление гладкого занавеса Арлекин для театра, - говорится в заявке, размещенной на сайте госзакупок.

«Услуги по пошиву готовых текстильных изделий по индивидуальному заказу» оценены в 9 миллионов 36 тысяч рублей.

Сам аукцион прошел еще 21 сентября, на нем и был выбран поставщик занавеса. Однако на решение пожаловался индивидуальный предприниматель, которого не устроил недопуск к торгам. заключение контракта было отложено до окончания работы антимонопольной комиссии.

Предварительно, комиссия нарушений не нашла и если все будет в порядке, то контракт будет заключен. Поставить готовый занавес в театр подрядчик должен в течение 10 дне с момента подписания договора.