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Общество5 октября 2021 11:24

Смольный хочет построить дорогу вместо парка "Заросли" в Петербурге

Активисты и местные жители выступают за создание пространства для отдыха
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Смольный настаивает на строительстве дороги вместо парка "Заросли"

Смольный настаивает на строительстве дороги вместо парка "Заросли"

Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Санкт-Петербурга намерено построить дорогу вместо того, чтобы разбивать на берегу Невы парк "Заросли". Речь идет об участке на набережной Макарова, где активисты предложили сделать пространство для отдыха. Однако Смольный бьется за дорогу, которая соединит набережную Макарова и Смоленку, пишет 5 октября 2021 года "Деловой Петербург".

- В сентябре город проиграл суд с проектировщиком дороги от 2-й линии ВО до моста Бетанкура. Суд встал на сторону компании, которая отказалась заниматься проектированием, - пишет издание.

В компании пояснили, что сроки действия контракта много раз переносились, а финансирование уменьшалось, поэтому он потерял свою актуальность.

В тоже время городские урбанисты и архитекторы предлагают и вовсе отказаться от дороги, так как, по некоторым исследованиям, разгрузить Васильевский остров она не поможет. Вместо этого они спроектировали новый парк.