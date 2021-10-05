Стоимость аренды жилья в Петербурге выросла на треть с начала 2021 года

Стоимость аренды жилья выросла в среднем на 30% Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Цены на аренду жилья в Петербурге растут вслед за стоимостью самого жилья. По оценке специалистов сервиса «Яндекс.Недвижимость», только за минувшие девять месяцев 2021 года ставки поднялись почти на 30%.

- Средняя цена на долгосрочную аренду однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге в 2021 году составляет 23,9 тысячи рублей, что на 19,5% выше аналогичного прошлогоднего периода, - пишет ТАСС.

Средняя «двушка» обойдется арендатору в 40 тысяч рублей за месяц (+33,3% к 2020 году), а за трехкомнатное жилье придется платить по 70 тысяч в месяц, что на 27,3% больше, чем год назад.

Но это в среднем, а самые дорогие варианты в Петербурге сдаются гораздо дороже: максимальная цена аренды однокомнатной квартиры в 2021 году составила 135 тысяч рублей, двухкомнатной - 500 тысяч, а трехкомнатной - 600 тысяч рублей.