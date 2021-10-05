Суд Петербурга заблокировал 95 ссылок в Интернете

95 незаконных ссылок в Интернете заблокировал петербургский суд Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге суд заблокировал 95 ссылок с видео о зацепинге. Такое решение было принято 5 октября 2021 года во Фрунзенском районном суде. На заседании напомнили, что контент, пропагандирующий проезд на ступеньках, подножках, крышах и межвагонных пространствах поездов, опасен, так как может привлечь подростков и других людей совершать не просто противоправные вещи, но и подвергающие опасности здоровье и жизнь человека.

- За проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно за самовольную без надобности остановку поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде, предусмотрена административная ответственность, - напомнили в объединенной пресс-службе судов.

Подобные видеозаписи признаны опасными для нравственности, здоровья, прав и законных интересов общества.