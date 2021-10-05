Отопление в Боткинской больнице снизили из-за коммунальной аварии

Боткинская больница в Петербурге осталась без отопления из-за проблем на теплосети Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Боткинской больнице Санкт-Петербурге возникли временные проблемы. Отделение медучреждение, которое располагается на Миргородской улице в Центральном районе, практические осталось без отопления. Об этом 5 октября 2021 года сообщили в районной администрации.

- В связи с дефектом на тепловых сетях по адресу: Миргородская улица, дом 3, в больнице имени Боткина ограничено теплоснабжение, - рассказали в администрации Центрального района.

Как пояснили в "Теплосети", работы ведутся в корпусе, где размещена бельевая. В той части здания, где находятся пациенты, перебоя с подачей тепла не было.

- В лечебных корпусах работы не ведутся, отопление подается в рабочем режиме, - отметили в компании.

Проблема возникла во дворе дома. На данный момент коммунальной аварией уже занимается ремонтная бригада компании "Теплосеть". Сообщается, что в полном объеме отопление в Боткинскую больницу вернется до 18:30 часов. Также вероятно, что ремонт будет закончен раньше срока.