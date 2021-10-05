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Происшествия5 октября 2021 12:24

Следственный комитет начал проверку после смертельного пожара в яхт-клубе на Крестовском острове

В одной из бытовок сгорел заживо человек
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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СК начал проверку после смертельного пожара в яхт-клубе в Петербурге

СК начал проверку после смертельного пожара в яхт-клубе в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи со смертельным пожаром на территории яхт-клуба на Крестовском острове. Огонь вспыхнул около пяти часов утра 5 октября 2021 года в одной из бытовок, пламя вскоре перекинулось на соседнюю постройку.

- На территории яхт-клуба горели две бытовки на общей площади 24 квадратных метра, которые были расположены на Мартыновской улице. В 07:14 пожар был локализован. При работе на месте обнаружен погибший, - сообщили в МЧС Северной столицы.

На данный момент работники следственного комитета уже проводят комплекс мероприятий и экспертиз, которые установят причину смерти мужчины, найденного на месте пожара. После этого ведомство примет процессуальное решение.