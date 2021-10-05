Спрос на квартиры в новостройках Петербурга упал на 44%

В Санкт-Петербурге по итогам III квартала спрос на квартиры в новостройках снизился на 44% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге сильно рухнул спрос на квартиры в новостройках. Так, по итогам третьего квартала 2021 года в Северной столице стали на 44 процента меньше интересоваться приобретением жилья в новых домах. Об этом 5 октября 2021 года сообщают аналитики "Авито Недвижимость".

- Во многом подобная тенденция объясняется тем фактором, что в прошлом году значительная часть населения уже приобрела жилье, пользуясь выгодными условиями новой программы льготного ипотечного кредитования, - пишут эксперты.

С 1 июля максимальная сумма по льготной ипотеке снизилась до 3 миллионов рублей, а ставка наоборот выросла до 7 процентов годовых. При этом количество предложений на рынке новостроек выросло на 30 процентов.

Стоимость жилья, по сравнению с годом ранее, в Петербурге также увеличилось на 27 процентов. Средняя цена за квадратный метр в новостройках - более 160 тысяч рублей.