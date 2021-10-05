Под Петербургом у Финского залива открылся сквер с огромными скворечниками

Фото: пресс-служба Центра компетенций по развитию городской среды Ленинградской области

В поселке Лебяжьем под Санкт-Петербургом появился новый сквер. Населенный пункт находится вдоль Финского залива, в свое время в этой приморской деревеньке обитал писатель Салтыков-Щедрин. Поскольку Лебяжье находится находится вдоль трассы, на маленьком пустыре часто останавливаются путники, чтобы передохнуть. Еще до недавнего времени привлекательным здесь был только пейзаж, сейчас место превратилось в уютный европейский дворик.

«Птичья площадь», так назвал его автор проекта, включает в себя детскую площадку с песочницами и качелями, зону активного отдыха, дорожки для роликов. Площадь украшают арт-объекты «птичьи домики». Центральная зона для мероприятий организована круглой, с качелями и гамаками, с перекрытием из цветного поликарбоната от дождя и ветра, производства компании уличного оборудования «среда комфорта».

- На Новый год в центре будет установлена ёлка с гирляндой по радиусу. В едином комплексе площадь дополняется уютным сквером с навесами и прогулочными дорожками, которую реализовали весной 2021 года. Этот проект станет ключевой точкой притяжения и станет опорой для развития системы всех общественных пространств города, - прокомментировали в авторы проекта, «Центр компетенций по развитию городской среды Ленинградской области».