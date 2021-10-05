Коронавирусный коечный фонд Петербурга занят почти на 78%

Свободный коечный фонд для больных коронавирусом в Петербурге сократился до 22 процентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за сутки уменьшилось количество свободных мест в больницах города, принимающих коронавирусных больных. Так, на 5 октября 2021 года в стационарах осталось 22,05 процентов не занятых коек, хотя днем ранее фонд был свободен еще на 26,31 процентов.

- Коронавирусный коечный фонд Санкт-Петербурга, который составляет 6852 мест, занят на 77,95 процентов. Всего в больницах города на лечении находятся 5648 пациентов, - рассказали в администрации Северной столицы.

На данный момент больных коронавирусом принимают в 13 городских и трех федеральных больницах на территории города на Неве. За минувшие сутки были госпитализированы 275 пациентов, еще 75 выписаны.

В реанимации по прежнему остаются 516 человек, еще 255 подключены к аппаратам ИВЛ.