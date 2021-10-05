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Общество5 октября 2021 13:20

Транспортную инфраструктуру Петербурга оптимизируют с помощью данных сим-карт

Власти ищут поставщика геоаналитических данных о перемещении горожан
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Власти Петербурга планируют оптимизировать инфраструктуру города с помощью данных сим-карт

Власти Петербурга планируют оптимизировать инфраструктуру города с помощью данных сим-карт

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга планируют произвести оптимизацию транспортной инфраструктуры города с помощью данным сим-карт. Для этого городу необходимы геоаналитические данные мобильных операторов о перемещении местных жителей. Поставщика уже ищут на конкурсной основе на портале госзакупок.

- Оказание услуг по предоставлению доступа к геоаналитическим данным по численности и динамике перемещений населения. Максимальная цена контракта - 35,18 миллионов рублей, - говорится в заявке.

Эти сведения планируется использовать для развития не только транспортной инфраструктуры, но и системы "Безопасный город". Благодаря данным специалисты смогут проанализировать численность населения в том или ином районе города, а также на основе их перемещения планировать маршруты общественного транспорта.