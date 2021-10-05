Почти 1,7 млн жителей Петербурга вакцинировались от коронавируса

В Петербурге число вакцинированных от коронавируса достигло отметки в 1,7 млн человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общее число вакцинированных от коронавируса в Санкт-Петербурге приближается к 1,7 миллиону человек. Об этом 5 октября 2021 года говорится в отчете администрации города. Причем, первую прививку за сутки сделали лишь 649 человек.

- На сегодня первично привиты от коронавируса, не считая вакцинации препаратом "Спутник Лайт", более 1,5 миллиона человек. Цикли вакцинации завершили 1,699 миллиона человек. За сутки второй укол, либо прививку "Спутник Лайт" сделали 1366 жителей Петербурга, - рассказали в городской администрации.

Напомним, что сделать прививку от коронавируса в Петербурге можно в одном из 174 пунктов. Причем, в медучреждениях вакцинация проходит по записи. В мобильных пунктах, как правило, предварительная запись не требуется. Желающему привиться потребуется паспорт и полис ОМС.